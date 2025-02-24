Lübnan’da etkili olan kar yağışı, ülke genelinde ulaşımda zorluklara yol açtı. Lübnan ordusu, ülkenin kuzey bölgesinde gerçekleşen 17 tahliye operasyonuyla mahsur kalan 130 kişiye ulaştı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, ordunun bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve kapanan yolların yeniden açılması için yoğun çaba gösterildiğini duyurdu. Kar yağışının etkisiyle, 700 metre yükseklikteki Terbol Dağı tamamen karla kaplanırken, Minye sahilinde de kar yağışı gözlemlendi.
Bazı bölgelerde okulların tatil edildiği bildirilirken, soğuk hava koşulları nedeniyle birçok Arap ülkesinde de uyarılar yapıldı.