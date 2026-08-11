Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Meclis'te görüşülen yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, idam cezasının tamamen kaldırılmasını ve bu cezanın yerine müebbet hapis uygulanmasını öngörüyor.

‘TARİHİ BİR ADIM’

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, Meclis'ten geçen düzenlemeyi "tarihi bir adım" olarak değerlendirdi. Nassar, idam cezasının kaldırılmasının suçlara karşı hoşgörü gösterileceği anlamına gelmediğini belirterek, suçla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

SON İNFAZ 2004'TE GERÇEKLEŞTİ

Lübnan'da idam cezası en son 2004 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Emile Lahud'un görev süresinde uygulandı.

Eğitim Bakanlığında görev yapan bir memur, izin talebinin müdürü tarafından reddedilmesinin ardından yaşanan kişisel anlaşmazlık sonucu 11 meslektaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam edilmişti. Bu infaz, ülkede gerçekleştirilen son idam olarak kayıtlara geçti.