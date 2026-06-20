İsrail ordusu, diplomatik girişimlere ve varılan mutabakatlara rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürdürüyor. Bugünkü saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi.
Gece saatlerinden itibaren ülkenin güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentleri ile doğusundaki Suhmur beldesine düzenlenen hava saldırıları gerçekleştirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Sayda'ya bağlı Kanarit beldesini hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Sur kentine bağlı Bariş beldesine sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında ise aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinde de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlenen saldırılarda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Arama kurtarma ekiplerinin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi.
LÜBNAN ŞARTI İHLAL EDİLDİ: GÖRÜŞMELER OLACAK MI?
Söz konusu askeri hareketlilik, İran ve ABD arasında varılan kritik bir anlaşmanın hemen ardından gerçekleşti.
İki ülke, Pakistan aracılığında yürütülen müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.
"İslamabad Mutabakatı" adı verilen bu mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.
Anlaşma; Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.