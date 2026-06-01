İsrail, Lübnan'a karşı son 25 yılın en büyük saldırı dalgasını başlattı. İran ve ABD barış görüşmelerine gölge düşüren savaş, bölgede gerilimi bir hayli artırdı.

İran destekli Hizbullah hafta sonu boyunca İsrail askerlerine ve ülkenin kuzey bölgelerine 300'den fazla mühimmat fırlattı. İsrail ise tank hücumlarıyla karşılık verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri unsurları Hizbullah örgütünün kalesi konumundaki Nebatiye şehri yakınlarına ulaştı.

Doğal bir bariyer görevi gören Litani nehrini geçerek Beaufort kalesini ele geçiren İsrail Beyrut'a kadar ilerlemeyi planlıyor. Netanyahu başkenti vurulması için emri bizzat verdi.

Bu çatışmalar ABD ve İsrail ortaklığında 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaşa tepki olarak doğan ateşkes ortamını tamamen yok etti.

NETANYAHU EMRİ BİZZAT VERDİ

Başbakan Binyamin Netanyahu orduya Lübnan içindeki operasyonları genişletme talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, IDF’ye Beyrut’un Dahiyeh semtinde hava saldırıları düzenlemesi emrini verdi.

Netanyahu yaptığı resmi açıklamada "Güçlerimiz Litani Nehri'ni geçti ve bölgedeki hakim tepeleri ele geçirdi. Şimdi talimatım Hizbullah kontrolündeki yerlerde hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Beaufort bölgesinin ele geçirilmesi yürüttüğümüz politikada dramatik bir değişikliktir" sözlerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz ise tarihi Beaufort Kalesi'ne İsrail bayrağı dikildiğini ve bu durumun bölgede kalıcı bir varlık anlamına geldiğini belirtti.

Netanyahu ayrıca Suriye ile Gazze ve Lübnan topraklarında güvenlik bölgeleri kurulduğunu sözlerine ekledi.

YÜZLERCE ÖLÜ, BİNLERCE EVSİZ

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre mart ayından bu yana düzenlenen İsrail hava saldırıları sebebiyle en az 372 kişi hayatını kaybetti.

Son gelişmeler üzerine binlerce Lübnan vatandaşı tahliye emirleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Çatışmalarda yirmiden fazla İsrail askeri ile dört sivil hayatını kaybederken sınır hattındaki okullar da tamamen kapatıldı.

ABD çatışmaları sonlandırmak amacıyla İsrail ve Lübnan hükümet yetkilileri arasında tarihi görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Lübnan tarafı tamamen bir ateşkes talep ederken İsrail ise müzakereleri reddeden Hizbullah'ın güneyden tamamen atılması ve silahsızlandırılmasını şart koştu.

İran yönetimi de Washington ile yürüttüğü kendi barış anlaşmasının Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılmasını içermesini istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump hafta başında İran ile bir anlaşmaya çok yakın olunduğunu ima etmişti.

Ancak Beyaz Saray'da cuma günü yapılan iki saatlik toplantının ardından hiçbir resmi açıklama yapılmaması kafaları karıştırdı.

Netanyahu ise Washington yönetiminin İran ile anlaşma çabalarını sert dille eleştirdi.