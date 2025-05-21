Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, geçen yıl aşk iddialarıyla gündeme geldi. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir" diyerek iddiaları yalanlasa da bir süre sonra ünlü çiftten ilan-ı aşk geldi. Çift 2024 yılının başlarında ise yollarını ayırdı. Ancak ayrılığa fazla dayanamadılar ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha verdiler.

Geçen kasım ayında da Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Konuk olduğu bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" yanıtını veren Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiasını ise yalanladı.

Lucas Torreira da geçen hafta Nişantaşı'nda bir kadınla objektiflere yansıdı. Torreira'nın gizemli kız arkadaşının kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu. Çok geçmeden yeni sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıktı.

Baris, Galatasaray'ın 2024- 2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarına katılarak da aşkını ilan etti.

Fakat Lucas Torreira'dan şaşırtan bir atak geldi. LTorreira, yeni dizisi için yoğun bir tempoya giren eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyada takibe aldı. Özkan ise Torreira'ya karşılık vermedi.