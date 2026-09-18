Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya 12 Mayıs 2026'da Beyoğlu'nda yumruk atan Yusuf Y.'nin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, saldırganı “tehdit” ve “basit yaralama” suçlarından cezalandırırken, olay sırasında Torreira'ya yardım eden şoför Eray S. hakkındaki dava da karara bağlandı.

TORREIRA'YA ANİDEN YUMRUK ATTI

Sabah'ta yer alan habere göre; olay, 12 Mayıs 2026'da Beyoğlu'ndaki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Lucas Torreira, arkadaşı Davis C. ile yaklaşık iki saat tenis oynadıktan sonra otelde yürüdüğü sırada bir kişinin fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi.

Bu sırada tanımadığı bir kişi Torreira'nın yanına yaklaşarak aniden yumruk attı. Torreira'nın arkadaşı Davis C. ile şoförü Eray S. de saldırgana müdahale etti.

Saldırganın Yusuf Y. olduğu belirlenirken, Eray S.'nin de Yusuf Y.'ye yumruk atarak onu yaraladığı öne sürüldü. Yusuf Y. ise olay yerinden taksiye binerek uzaklaştı.

SALDIRGANIN CEZASI BELLİ OLDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Yusuf Y.'yi zincirleme şekilde “tehdit” suçundan 6 ay hapis, “basit yaralama” suçundan ise 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, her iki suç yönünden de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ŞOFÖR HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

Olay sırasında Yusuf Y.'ye müdahale eden şoför Eray S. hakkında da “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan dava açılmıştı.

Mahkeme, Yusuf Y.'nin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Eray S. hakkında açılan davanın düşmesine hükmetti.