Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Lucas Torreira, RAMS Park'taki kutlamalara gözyaşlarıyla katılmış ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almamıştı. Ülkesi Uruguay'a dönen futbolcu için ayrılık söylentileri de hızla artmıştı.

MENAJERİNDEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Sarı-Kırmızılılar ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın menajeri Pablo Bentancur, Uruguay'da yayın yapan Carve Deportiva'ya konuştu.

Bentancur, Galatasaray'ın kulüpten ayrılacağı iddia edilen Torreira ile ilgili planına ilişkin canlı yayında "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek adına takımda kalacak" diye konuştu.

Öte yandan Bentancur, Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılılar ile yol ayrımına geldiğini öne sürdü.