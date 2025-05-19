Devrim Özkan ile Yol Ayrımı

Geçtiğimiz ağustos ayında ikinci kez bir araya gelen Lucas Torreira ve Devrim Özkan’ın ilişkilerinin evlilikle taçlanacağı iddiaları magazin kulislerinde sıkça konuşulmuştu. Ancak çiftin beraberliği uzun ömürlü olmadı ve ilişkileri sona erdi.

Nişantaşı’nda İlk Kareler

Ayrılık sonrası Torreira, Nişantaşı’nda gizemli bir kadınla görüntülendi. Merak konusu olan bu kişinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu kısa sürede ortaya çıktı. İkilinin samimi halleri, dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonlukta Aşk Tescillendi

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalar, sadece sportif başarıya değil, bir aşkın da ilanına sahne oldu. Şampiyonluk coşkusu sırasında Lucas Torreira ile Essin Baris yeniden birlikte görüntülendi.

İkilinin samimi halleri objektiflere yansırken, kutlamalar adeta ilişkilerinin resmiyet kazandığı anlara dönüştü. “Aradığı mutluluğu onda buldu” yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan görüntüler, magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Paris’ten İstanbul’a Uzanan Moda Yolculuğu: Essin Baris

Peki, Torreira ile aynı karede görülen Essin Baris kimdir? Paris’te doğup büyüyen ve Fransız zarafetini stiline yansıtan Baris, moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş genç ve başarılı bir tasarımcı. 2014 yılında ICOGS'tan Pazarlama alanında lisans diplomasını alan Baris, kariyerine farklı bir yön çizerek 2019’da İstanbul Moda Akademisi’nde moda eğitimi almaya karar verdi.

Bugün İstanbul'da kurduğu showroom ile moda tutkusunu profesyonel bir zemine taşıyan Baris, çocukluk yıllarını geçirdiği Paris sokaklarından ve atölye sahibi olan babasının zanaatkâr kimliğinden ilham alıyor.