Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın bu kez saha dışındaki bir yatırımla gündeme geldiği öne sürüldü. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Uruguaylı futbolcu, Etiler'de ünlü isimlerin de tercih ettiği bir restorana ortak oldu.

Torreira'nın söz konusu mekanı daha önce de sık sık ziyaret ettiği ve yemeklerini beğendiği öğrenildi.

YÜZDE 49 ORTAK OLDU

İddiaya göre Lucas Torreira, Etiler'deki restorandan yüzde 49 hisse aldı. Yıldız futbolcunun bu ortaklık için yaklaşık 20 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Torreira'nın mekanı daha önce müdavimlerinden biri olarak sık sık ziyaret ettiği, özellikle yemeklerini beğendiği belirtildi.

BU KEZ MÜŞTERİ OLARAK DEĞİL, ORTAK OLARAK GİDECEK

Restoranı uzun süredir tercih eden Torreira'nın, yatırım kararında mekana olan ilgisinin etkili olduğu konuşuluyor.

Böylece Uruguaylı futbolcu, daha önce yemek yemek için gittiği mekana artık yüzde 49'luk ortak olarak gidecek.