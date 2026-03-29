A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde 80 yaşındaki Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finalde Kosova'nın rakibi oldu. Kurt teknik adamın basın toplantısı sırasında kalp krizi geçirdiği haberi ise gündeme bomba gibi düştü. Ancak Lucescu kalp krizi geçirmediğini, ritim bozukluğu yaşadığını ve sebebinin de Türkiye maçında yedikleri gole duyduğu öfke olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Rumen basınına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Böyle yazıldığını gördüm ama hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım. Sadece kalp ritim bozukluğu oldu. Brescia'dayken de benzerini yaşamıştım.

"SİNİRLENMEMİN NEDENİ O GOL"

Türkiye maçında bazı hatalar yaptık. Özellikle gol pozisyonunda her hareketimiz yanlıştı. Olmamalıydı. Bugün bu kadar çok sinirlenmemin nedeni de bu. Türkler, 60-65. dakikalardan sonra tempoyu sürdüremezdi ve biz onları tam da o zaman şaşırtabilirdik. Maçı dikkatle izleyenler Türkiye'nin aslında bizi hiç şaşırtmadığını açık şekilde gördü."