Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 yendi. Fransız devi tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı. İspanyol teknik adam Luis Enrique önderliğinde Paris Saint-Germain, bu sezon mücadele ettiği dört kulvarda da şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Fransız ekibi bu sezon Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper kupası ve son olarak Şampiyonlar Ligi kupalarını müzesine götürdü. Paris Saint Germain, kazandığı Şampiyonlar Ligi kupası ile Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.