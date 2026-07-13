Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Beşiktaş’la anılan Romelu Lukaku, tarafından ilk kez açıklama geldi. Futbolcunun menajeri Federico Pastorello iddiaları yalanladı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'den ayrılması beklenen 33 yaşındaki santrforun Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülmüştü. Ancak Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, siyah-beyazlı kulüple herhangi bir temasın gerçekleşmediğini belirtti. Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." ifadelerini kullandı.

HİÇBİR TEMAS OLMADI

Transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan deneyimli menajer, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ’A TRANSFER NİYETİ YOK

Pastorello, Lukaku'nun da Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini belirterek, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." dedi.