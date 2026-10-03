Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Belçika, Türkiye'yi Kevin de Bruyne'nin (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Belçika'nın yıldız golcüsü Lukaku, maç sonrası verdiği röportajda milli ara sonrası Fenerbahçe ile görüşeceğini söyledi.

"BU KONUYU YAKINDA KULÜPLE GÖRÜŞECEĞİM"

Lukaku, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." dedi.

"GOLÜMDEN MEMNUNUM"

Lukaku, "Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"YERİMİ KAZANMAK İÇİN FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEĞİM"

Lukaku, "Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur." dedi.

Lukaku son olarak, "Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim." dedi.