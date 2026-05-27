Belçikalı forvet Romelu Lukaku'dan bir dönem Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, için olay ifadeler kullandı.

Belçika Milli Takımı'nın yıldız ismi Romelu Lukaku, La Dernière Heure'e yaptığı açıklamalarda özellikle EURO 2024 sürecinde takım içinde yaşanan sorunları dile getirdi.

Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez sonrası göreve gelen Tedesco'nun oyun anlayışına oyuncuların büyük bölümünün güvenmediğini ifade eden Lukaku, "Oyuncular olarak bazı şeyleri sahada hemen anlarsınız. Planın çalışmayacağını hissediyorduk. Kevin De Bruyne'ye de sorabilirsiniz. Birçok genç oyuncu da aynı düşüncedeydi ancak forma kaybetme korkusuyla bunu dile getiremediler. Bu durum takım içinde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı" diye konuştu.

HENRY SÖZLERİ

Lukaku, Roberto Martinez'in ayrılığının ardındn takımın önemli bölümünün o dönem yardımcı antrenörlük yapan Thierry Henry'nin göreve gelmesini istediğini ifade etti. Katar'da oynanan Dünya Kupası sonrası Henry fikrinin öne çıktığını söyleyen tecrübeli golcü "Hırvatistan maçından sonra takım içinde birçok oyuncu Henry'nin takımın başına geçmesini istediğini açıkça söylüyordu. Çünkü bizi gerektiğinde sert şekilde eleştirecek ve sorumluluk almamızı sağlayacak bir karakterdi" dedi.