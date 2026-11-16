Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, cumartesi günü yaptığı açıklamada dünyada atlet futbolcuların önemli hale geldiğini vurguladı. Bu açıklama Fenerbahçe’nin transferdeki vizyonunu ortaya koyuyor. Belözoğlu, devre arasında takımı atletizm ve tempo anlamında yukarı çekecek isimler istiyor.

ORBAN YA DA KELECHİ

Stoper, sağ bek, merkez orta saha ve hücum hattına takviye yapılması planlanıyor. Özellikle orta saha kurgusunda hem dinamik hem de oyun kurma becerisi yüksek isimler hedefleniyor. Lukaku da gol atmaya başlamazsa yerine atletik bir forvet alınacak. Transfer gündeminde Amed’den Gift Orban ve Bursaspor’dan Kelechi Iheanacho bulunuyor.