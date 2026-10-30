İtalya Serie A ekibi Napoli’nin sportif direktörü Giovanni Manna, "Colpi da Maestro" YouTube kanalına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun ayrılık sürecini değerlendiren Manna, transfer operasyonunun oldukça zorlu ve karmaşık bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

''ONU ALABİLECEK BİRİNİ BULMAYI BAŞARMAK…''

Manna açıklamasında, "Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşmayla üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman öngördüğünüz gibi gitmiyor; önemli bir maaş yükünü yönetmemiz gerekiyordu ve ardından Hojlund yatırımı yapmıştık. Satış süreci beklediğimiz gibi gitmedi ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu alabilecek birini bulmayı başarmak... Şanslıydık diyebiliriz. Kendisine yine de en iyisini diliyorum, bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi." dedi.

Kariyer geçmişi ve yönetim anlayışı hakkında da açıklamalarda bulunan Manna, Juventus'ta geçirdiği dönemin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Genç oyuncuların gelişimine büyük önem verdiklerini belirten sportif direktör, Juventus Next Gen projesinde yakalanan başarının A takımın düşünce yapısına da olumlu yansıdığını kaydetti.

Napoli'deki teknik direktör değişikliğine de değinen Manna, Antonio Conte yönetiminde elde ettikleri şampiyonluğun unutulmaz olduğunu ifade etti. Yeni teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ise deneyimi ve kazanma arzısıyla kulübe önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.