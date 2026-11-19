Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'ndan ayrılma kararının perde arkasına ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

Belçika basınından HLN'nin haberine göre 33 yaşındaki golcü, milli takımı bırakma kararını İtalya maçından önce verdi. Ancak bu kararını teknik direktör Mark van Bommel'e daha sonra bildirdi.

TÜRKİYE MAÇINDA İPLER KOPTU

Haberde yer alan iddiaya göre Lukaku, Türkiye karşılaşmasında yedek kalacağını öğrenince rahatsızlık duydu. Sakatlığını gerekçe gösteren yıldız futbolcunun, sağlık durumu ciddi olmamasına rağmen takımla birlikte seyahat etmediği öne sürüldü.

İTALYA MAÇINDA OYUNA GİRMEYİ REDDETTİ

Lukaku ile teknik heyet arasındaki gerilimin İtalya maçında da devam ettiği iddia edildi. Oyuna girmesi gündeme geldiğinde bunu kabul etmeyen deneyimli futbolcunun, kendisi yerine Hugo Cuyper'in sahaya girmesini önerdiği belirtildi.

16 YILLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİNE VEDA ETTİ

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lukaku, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi yaptım. Yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Birlikte oynadığım harika takım arkadaşlarıma her zaman minnettar olacağım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum.

Beni daha iyisini yapmaya teşvik eden ve takıma katkı sağlayacağıma güvenen tüm teknik direktörlerime de teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuktu ve her anının tadını çıkardım.

Belçikalı taraftarlara da takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ülkemi dört Dünya Kupası'nda ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettiğim için gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım.

Milli takım kariyerimi burada noktalama kararımla barışığım. Harikaydı. Çok keyifliydi. Minnettarım. Teşekkür ederim."

BELÇİKA FORMASIYLA 94 GOL ATTI

Belçika A Milli Takımı'nda 154 kez kadroya çağrılan Lukaku, 135 maçta forma giyerek 94 gol kaydetti. Alt yaş kategorilerinde de ülkesini temsil eden yıldız futbolcu, U21 takımında 5 maçta 1, U15 takımında ise 4 maçta 1 gol attı.