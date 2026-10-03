Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maçta gol atan Romelu Lukaku, Fenerbahçe'deki durumuna ilişkin konuştu.

Belçika Milli Takımı'nın Türkiye karşısında üçüncü golü golü atan Romelu Lukaku, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum." dedi.

FENERBAHÇE'DEKİ DURUMUNA DEĞİNDİ

Fenerbahçe'deki durumuna ilişkin de konuşan Lukaku, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirlerdi ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

"YERİMİ KAZANMAK İÇİN DÖNECEĞİM"

Belçika Teknik Direktörü Van Bommel'in tercihlerine değinen Lukaku, "Teknik direktör Van Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim." dedi.