Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'a karşı oyuna sonradan girdi. Karşılaşmanın ardından HLN'nin sorularını yanıtlayan Belçikalı golcü, geleceğine dair net ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuşan Lukaku, "Burada bir sezon ve bir yıl opsiyonlu sözleşme imzaladım. Umarım bu iki yılı tamamlayabilirim. Sonrasında eve döneceğim" dedi. 2028 yılında 35 yaşına girecek olan tecrübeli oyuncu, kariyerinin son dönemine de değindi.

Lukaku, "O zaman da fit olacağım, kesinlikle. Her zaman 2030'a kadar devam etmek istediğimi söyledim, Belçika Milli Takımı'nda da. Ondan sonra oyun biter. 40 yaşına kadar oynayabilen yeterince futbolcu var. Bu bir zihniyet meselesi. Sürekli insanların görüşlerini dinlerseniz mutsuz olursunuz. Ben kendime iyi bakıyorum. Şimdi geri döndüm" ifadelerini kullandı.

'FİT OLMADIĞIM DOĞRU DEĞİL'

Geçen sezon Napoli'de yaşadığı süreçle ilgili de düşüncelerini paylaşan Lukaku, "Hayatımın en kötü yılıydı" açıklamasını yaptı. Ayrılığının nedenlerine dair ise "Bazı şeyler duydum ve bazı kararlar alındı... Durum buysa ayrılmam daha iyiydi. Fit olmadığım kesinlikle doğru değil. Muhtemelen İtalya'da beni boykot etmek için bunu söylediler. Yüzde 100 maça hazırım" sözlerini sarf etti.

Lyon maçında Kadıköy atmosferini değerlendiren Lukaku, "Gerçekten etkilendiğim nadir anlardan biriydi. Atmosfer gerçekten olağanüstüydü" dedi. Maçta daha fazla süre alma isteğini dile getiren forvet, "Elbette 10 dakikadan daha fazla oynamak isterdim ancak sadece dört gündür tam kapasite antrenman yapıyorum. Buna rağmen çift antrenman yaptım. Takip etmem gereken bir süreç var. Yaşlandıkça daha sabırlı oluyorsunuz. Biraz zaman alacak ve ben de yerimi hak etmek zorundayım" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye transferini değerlendiren Lukaku, "Bu yeni bir deneyim ancak yüksek ve profesyonel bir seviyede. Benim nasıl biri olduğumu biliyorsunuz. Sonuna kadar motivasyona ihtiyacım var. Benim için en iyisi bu. Mümkün olduğunca rekabetçi bir seviyede oynamak istiyorum" şeklinde konuştu. Hedeflerine değinen Belçikalı forvet, "Burada güçlü bir ligde oynuyorum, kupalar için mücadele ediyorum ve kim bilir, belki Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağım. Bu hem benim hem de milli takım için iyi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i uzun süredir takip ettiğini dile getiren Lukaku, "Brüksel ile olan bağlantım nedeniyle Türk ligini dört-beş yıldır çok yakından takip ediyorum. Deplasman maçlarının gerçekten kolay olmadığı, kurnaz bir lig. Bizim yapmamız gereken fazla duyguyla değil, yeterli konsantrasyonla oynamak" değerlendirmesinde bulundu. Lyon maçında zaman zaman duygusal oynadıklarını kaydeden Lukaku, "Bu akşam Lyon'a karşı da biraz böyle oldu. Umarım rövanşta işi bitirebiliriz" dedi.