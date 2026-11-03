Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşma öncesinde konuşan Romelu Lukaku, alınan sonuçlardan memnun olmadığını söyledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belçikalı golcü, "Fenerbahçe şu an kazanamıyor, ben o yüzden mutlu değilim; kulüp de mutlu değil." dedi.

Fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini belirten Lukaku, takım halinde ilerleme kaydetmeleri gerektiğini ifade etti. Kazanmak istediğini vurgulayan futbolcu, "Her maçta daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Şu anda maçları kaybediyoruz, maçları kaybetmeyi sevmem. Takım ve kulüp için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız." diye konuştu.

''KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ''

Liverpool karşılaşmasına alçakgönüllü bir yaklaşımla çıkacaklarını söyleyen Lukaku, İngiliz ekibine karşı zorlu bir mücadele beklediğini belirtti. Belçikalı golcü, "Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz. Her duruma karşı hazırlıklıyız. Liverpool gibi büyük bir takıma karşı oynamak bizim için zorluk oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Göztepe maçındaki performanslarına da değinen Lukaku, "Göztepe maçında elimizdeki potansiyeli gösterdik ama bunun sürekliliğini göstermemiz gerekiyor. Onu yavaş yavaş çözeceğiz ve ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim." dedi.

"KULÜBÜN İSTEDİĞİNİ SUNAMADIK"

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırmasını da değerlendiren Lukaku, teknik direktörün ayrılmasının üzücü olduğunu söyledi. Kartal'ın Fenerbahçe için en iyisini istediğini belirten golcü, "Kulübün istediğini sunamadık ve kulüp bir karar aldı. Her zaman İsmail Kartal'a müteşekkir olacağım." diye konuştu.

Takımın yeniden yükselişe geçmesi gerektiğini vurgulayan Lukaku, maç kazanıp ardından bir sonraki karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Taraftar desteğine güvendiğini de belirten Belçikalı futbolcu, "Taraftarın bizim arkamızda olacağına eminim. Bu taraftar elinden geleni yapıyor. Bizim de artık sorumluluğu alıp devam etmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.