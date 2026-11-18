Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca bir gol atan Romelu Lukaku için eski kulübü Anderlecht'e dönüş iddiası gündeme geldi. Belçika basınında ocak ayı ihtimali de dile getirilirken, futbolcunun yakın çevresi bu tarihte bir transferin söz konusu olmadığını kesin bir dille yalanladı.

Belçika gazetesi La Dernière Heure'den aktardığı habere göre Anderlecht, kariyerine burada başlayan Belçikalı golcüyü yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kulüp başkanı Marc Coucke de Lukaku'nun dönüşüne kapılarının açık olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE'NİN BİR YILLIK OPSİYONU VAR

Sezon başında Napoli'den transfer edilen Lukaku'nun sözleşmesinde, Fenerbahçe'nin kullanabileceği bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Haberde, golcünün sezona yavaş başlaması nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin bu opsiyonu kullanma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Lukaku için yaklaşık 6 milyon euro ödeyen Fenerbahçe'nin, oyuncuyla yollarını ayırması halinde yatırımının bir bölümünü geri kazanmak isteyebileceği de ifade edildi.

AİLESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, Anderlecht'e dönüş ihtimalinde ailevi nedenlerin önemli rol oynadığı öne sürüldü. Lukaku'nun çocuklarını her gün görebilmesi ve Neerpede'deki antrenmanlarını takip edebilmesi, dönüşü cazip kılan unsurlar arasında gösterildi.

İdeal senaryoda transferin ocak ayındaki ara transfer döneminde gerçekleşebileceği yazılsa da oyuncunun yakın çevresi bu ihtimali yalanladı. Haberde, Lukaku'nun dönüşü için Anderlecht taraftarlarının yaklaşık dokuz ay daha beklemesi gerektiği ifade edildi.