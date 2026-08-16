Alman ekonomi basınının önemli yayınlarından WirtschaftsWoche tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Porsche'nin tamamen elektrikli spor otomobil modeli Taycan için yolun sonu görünüyor. 2019 yılında büyük beklentilerle otomobil dünyasına giriş yapan ve markanın elektrikli araç vizyonunun öncüsü konumunda olan modelin, hedeflenen ticari başarıya ulaşamaması sebebiyle kademeli olarak üretimden çekilmesi planlanıyor.

SATIŞLAR ÇAKILDI

Piyasaya sürüldüğü günden itibaren dalgalı bir satış grafiği çizen Taycan, en parlak dönemini 2023 yılında yaşadı. Ancak bu zirvenin ardından satışlarda dramatik bir erime gözlemlendi. Tüketicilerin araca olan ilgisinin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan son yıllardaki satış tablosu ise şu şekilde:

2023 Yılı: 40.960 adet (En yüksek satış rakamı)

2025 Yılı: 16.339 adet

2026 Yılı (İlk Yarı): 6.219 adet

ÜRETİMİ VURDU

Satış rakamlarındaki bu sert düşüş, doğrudan üretim hatlarını da etkiledi. Edinilen bilgilere göre, siparişlerdeki yetersizlik sebebiyle Taycan’ın üretim sürecinde geçmiş dönemlerde birçok kez zorunlu duraklamalar yaşandı.

Porsche yetkililerinden söz konusu iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak otomotiv kulislerinde ve uzmanlar arasında, Taycan'ın markanın uzun vadeli gelecek planları arasından çoktan çıkarıldığı görüşü giderek daha fazla ağırlık kazanıyor.