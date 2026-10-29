Sayıştay’ın, Beykoz Belediyesi’ne yönelik 2025 yılı raporunda, sosyal yardımların dağıtımından huzur hakkı ödemelerine kadar çarpıcı bulgular yer aldı. AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel’e rozetini Erdoğan takmıştı. CHP’den istifa edip AKP’ye geçen Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in yönettiği belediyede, sosyal destek kartı alan yaklaşık 1.600 kişinin ihtiyaç sahipliği şartı taşımadığı ortaya çıktı. Gazete Pencere’deyi habere göre; lüks araçları, birden fazla taşınmazı olan kişilere sosyal yardım yapıldığı ortaya çıktı. Lüks aracı ve 25 fındık bahçesi olan kişiye de sosyal yardım kartı verildiği belirlendi.

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