Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, lüks spor otomobilin sürücüsü A.C., trafikte makas atarak tehlikeli şekilde ilerledi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. CEZASI AĞIR OLDU Otomobil, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı ve durduruldu. Sürücü A.C.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

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