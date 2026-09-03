İstanbul’da bir sürücü, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 300 km/s hız yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerin internette yayılmasının ardından yerel yetkililer sürücüyü tespit etti.
Aşırı hız yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan sürücüye para cezası da uygulandı.
Kamuya açık trafikte yasal hız sınırı yaklaşık 120 km/s olarak uygulanıyor.
Kamuya açık yollarda belirlenen hız limitlerinin, yalnızca sürücünün değil, trafikteki diğer kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı hatırlatıldı.