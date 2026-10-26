Louis Vuitton, Dior, Gucci ve Cartier gibi markaları bünyesinde bulunduran Avrupa'nın altı büyük lüks grubunun toplam piyasa değeri yıl başından bu yana 251 milyar euro eridi. En büyük kayıp 131,6 milyar euroyla LVMH'de yaşandı. Hermès'in piyasa değerindeki azalma ise 93,3 milyar euroyu buldu.

Dünya Ekonomi'nin aktardığı, 25 Ekim'de yayımlanan piyasa değeri araştırması; LVMH, Hermès, Kering, Richemont, Prada ve Moncler'i kapsıyor. Çin'de varlıklı tüketicilerin harcamalarını kısması, ABD'deki talep zayıflığı ve beklentilerin altında kalan bilançolar, sektör hisselerindeki satışları hızlandırdı.

Söz konusu 251 milyar euro, şirketlerin kasasından çıkan nakit ya da gerçekleşmiş faaliyet zararı değil. Rakam, hisse fiyatlarındaki değişimin şirketlerin toplam piyasa değerine yansımasını ifade ediyor.

KAYBIN YAKLAŞIK YÜZDE 90'I İKİ ŞİRKETTEN

LVMH ile Hermès'in toplam piyasa değeri kaybı 224,9 milyar euroya ulaştı. Bu tutar, altı şirket için hesaplanan net değer azalmasının yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geliyor. Ancak bu oran, diğer dört şirketin tamamının aynı ölçüde değer kaybettiği anlamına gelmiyor; bazı şirketlerin daha güçlü performansı toplam kaybı kısmen dengeliyor.

Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. ve Bulgari'nin sahibi LVMH'de özellikle moda ve deri ürünlerindeki yavaşlama, yatırımcıların kârlılık beklentilerini aşağı çekti. Grup, bu alanda Çinli müşterilerin harcamalarının çift haneli oranlarda gerilediğini açıkladı.

LVMH'nin 12 Ekim'de açıklanan sonuçlarına göre, moda ve deri ürünleri bölümünün üçüncü çeyrek satışları, kur ve şirket satın almalarının etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 5 düştü. Buna karşılık saat ve mücevher faaliyetlerinde yüzde 6 büyüme kaydedildi.

Birkin ve Kelly çantalarıyla tanınan Hermès de Çin'deki tüketim zayıflığından etkilendi. Hazır giyim ve aksesuar satışlarındaki gerilemeye rağmen şirketin 22 Ekim'de açıkladığı sonuçlar, üçüncü çeyrek toplam satışlarının sabit döviz kurlarıyla yüzde 4 büyüdüğünü gösterdi. Borsadaki kayıp, şirketin bütün faaliyetlerinin küçüldüğü anlamına gelmiyor.

KERING YIL SONUNA KADAR 125 MAĞAZAYI KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Gucci, Saint Laurent ve Bottega Veneta'yı bünyesinde bulunduran Kering'in Çinli tüketicilere yönelik satışları üçüncü çeyrekte yüzde 15 ila 20 geriledi. Böylece önceki çeyrekteki zayıflama daha da derinleşti.

23 Ekim'de açıklanan sonuçların ardından Kering hisselerinde yüzde 16'ya ulaşan düşüş yaşandı. Yönetim, Gucci'yi yeniden büyütmek için ürün stratejisini değiştiriyor ve mağaza ağını küçültmeye hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar 125 mağazanın kapatılması hedefleniyor.

ÇİN'DEKİ ZAYIFLIĞA ABD DE EKLENDİ

Çin'de gayrimenkul piyasasındaki sıkıntılar ve borsalardaki düşüşler, varlıklı tüketicilerin servet algısını olumsuz etkiliyor. Bu durum yüksek fiyatlı çanta, saat, mücevher ve hazır giyim harcamalarını sınırlıyor.

ABD'de de lüks tüketim harcamaları geriledi. Citi'nin kredi kartı verilerine göre temmuz, ağustos ve eylül aylarının her birinde en az yüzde 4 düşüş görüldü. Hisse piyasalarındaki dalgalanmalar ve yükselen enerji maliyetleri de yüksek gelirli tüketicilerin alışveriş tercihlerini etkiledi.

Ancak yavaşlama bütün markalarda aynı ölçüde hissedilmiyor. Hermès, Amerikalı müşterilerinin harcamalarında daha istikrarlı bir seyir olduğunu belirtirken, Kering'in daha geniş tüketici kitlesine hitap eden markaları daha fazla baskıyla karşılaşıyor.

MÜCEVHER TALEBİ DAHA DAYANIKLI

Sektörde çanta ve hazır giyim satışları zorlanırken, yüksek kaliteli mücevherlere yönelik talep görece güçlü kalıyor. LVMH'nin saat ve mücevher faaliyetlerindeki büyüme de bu ayrışmayı gösteriyor.

Araştırmada yer alan Cartier'in sahibi Richemont gibi mücevher ağırlıklı gruplar, moda şirketlerinden farklı bir talep yapısından yararlanabiliyor. Buna rağmen genel değerleme baskısı ürün kategorilerinin çoğunu etkiliyor. Çin'deki tüketimin ne zaman kalıcı biçimde toparlanacağı ise şirketler açısından temel belirsizliklerden biri olmayı sürdürüyor.