Sıra dışı akıllı telefon tasarımlarıyla bilinen Caviar, mekanik saat tutkunlarına yönelik hazırladığı yeni "Masters of Time" koleksiyonunu tanıttı.

Şirket, alışılagelmiş tasarımların dışına çıkarak telefonun arkasına sadece bir saat kadranı yerleştirmek yerine, akıllı telefonun kasasına doğrudan entegre edilmiş özel bir mekanik kilit sistemi geliştirdi. "Watch Vault" adı verilen bu hızlı bırakma montaj sistemi, telefonun gövdesiyle uyumlu şekilde çalışıyor. Kısa dişli bir halka mekanizması kullanan bu sistem sayesinde uyumlu lüks saatler telefonun arkasına güvenli bir şekilde kilitlenebiliyor.

KÜÇÜK KOL ÇEVRİLİNCE MEKANİZMA İŞLEMEYE BAŞLIYOR

Kullanıcıların bu sistemi deneyimlemesi için herhangi bir ek alet ya da tornavida kullanmasına gerek kalmıyor. Tasarıma yerleştirilen küçük bir kolun çevrilmesiyle mekanik saat yuvasından ayrılıyor ve kullanıcılar bu saati standart bir kordona takarak doğrudan bileklerinde taşıyabiliyor.

Caviar, telefonun arkasındaki montaj boşluğunun iç kısmını yumuşak ve koruyucu bir malzeme ile kaplayarak, yerleştirilen metal saat kasalarının çizilmesini ve zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor. Saat bileğe takıldığında cihazın arkasında boşluk kalmaması için de paket içeriğine astrolab tasarımı işlenmiş gümüş renkli dekoratif bir metal plaka dâhil ediliyor.

FİYATI LÜKS BİR EVE EŞİT

Geleneksel mekanik saatçilik ile modern akıllı telefon teknolojisini hibrit bir yapıda birleştiren bu cihazlar, oldukça niş ve kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Cihazların üretiminde kullanılan değerli madenler ve hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda fiyatlar da yüksek seviyelerde seyrediyor.

Beyaz altın ve göktaşı detaylarına sahip olan Patek Philippe saatli "Celestial" modelinin fiyatı 215.360 dolar olarak belirlendi. Koleksiyondaki bir Omega saat taşımak üzere tasarlanan titanyum gövdeli diğer modelin başlangıç fiyatı ise 49.640 dolar olarak açıklandı.