ABD’de gerçekleşen ilginç olayda, milyarder iş insanı ve Milwaukee Brewers beyzbol takımının sahibi Mark Attanasio, evinin tadilatı sırasında halka açık plajdan yasa dışı yollarla kum çıkartınca sert bir kayaya çarptı. Komşusuyla mahkemelik olan ve ardından hakkında eyalet düzeyinde soruşturma başlatılan milyardere, Kaliforniya Kıyı Komisyonu unutulmaz bir ceza kesti.

HALK PLAJINDAN KUM ÇALARAK EVİNE GETİRDİ

Her şey Attanasio'nun Malibu'daki malikanesinin istinat duvarını onarmaya karar vermesiyle başladı. Gerekli izinleri alan ancak bu izinlerin dışına çıkan iş insanı, iş makinelerini doğrudan gelgit bölgesine indirdi. Özel iş makineleriyle koruma altındaki sahil şeridinden kum, çakıl ve kayaları toplayarak kendi mülküne taşıyan milyardere ilk tepki komşusu James Kohlberg'den geldi. Kamu arazisinin kişisel mülk gibi kullanılamayacağını belirterek dava açan komşunun sunduğu kanıtlar, yetkilileri harekete geçirdi.

EVİNDEKİ DUVAR VE MERDİVEN YIKILACAK

Kaliforniya Kıyı Komisyonu tarafından yürütülen incelemede, kıyı ekosistemine ağır makinelerle zarar verildiği ve halkın plaj kullanımının engellendiği doğrulandı. Yaptırımları kabul etmek zorunda kalan Attanasio, yetkililerle ezber bozan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma gereğince milyarder isim, hasar gören sahil şeridini tamamen eski haline getirecek. Bununla da kalmayıp Malibu'da bulunan yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki mülkünü kamu kullanımına devredecek olan iş insanı, ayrıca sahile erişimi engelleyen mülkündeki özel taş duvarı ve merdivenleri de tamamen yıkmak zorunda kalacak.