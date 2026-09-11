Dünyaca ünlü Fransız lüks tüketim devi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Çin'de elde ettiği resmi bir hukuk zaferinin ardından beklenmedik bir ticari krizle sarsıldı. Yerel bir çay üreticisine karşı açtığı marka tescili davasını kazanan şirket, zaferinin bedelini ağır bir boykot ve imaj kaybıyla ödüyor.

BOYKOTLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Hukuki sürecin LVMH lehine sonuçlanması, Çinli tüketiciler arasında sert bir "vatansever" tepkiye ve boykot dalgasına yol açtı. Asya'nın genel ekonomik yavaşlaması tüm lüks pazarını olumsuz etkilerken, LVMH'nin en karlı amiral gemisi markası bu tepkinin ardından Temmuz ve Ağustos aylarında satışlarda en büyük darbeyi alan taraf oldu.

Çin pazarındaki talep düşüşünü daha da derinleştiren bu gerilim, şirket için hukuki bir kazanımın nasıl ticari bir kayba dönüşebileceğinin en dikkat çekici örneklerinden biri haline geldi.