Dünyanın önde gelen lüks giyim üreticilerinden Prada, sektördeki en büyük rakiplerinden biri olan Versace'nin tamamını satın almak için Capri Holding ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Satın alma haberinin açıklanmasının ardından Prada hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.



"ŞİRKETİN DNA'SI KORUNACAK"

Şirket tarafından satın alıma yönelik yazılı açıklamada yapılırken, şu ifadelere yer verildi:

"1978 yılında Milano’da kurulan Versace, dünyanın önde gelen uluslararası moda tasarım evlerinden biri olup, İtalyan lüksünün küresel bir simgesidir. Olağanüstü bir marka bilinirliği üzerine inşa edilen Versace, lüks segmentte kendine has bir varlık olarak öne çıkmaktadır. Moda tarihine derinlemesine kök salmış olan marka, günümüz ve geleceğin ruhunu yakalama ve öngörme konusunda güçlü bir potansiyele ve belirgin bir hassasiyete sahiptir. Versace, Prada Grubu bünyesinde yaratıcı DNA’sını ve kültürel özgünlüğünü koruyacak, aynı zamanda grubun sanayi yetenekleri, perakende uygulamaları ve operasyonel uzmanlık gibi konsolide platformunun tüm gücünden faydalanacaktır."

"BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prada Grubu CEO’su Andrea Guerra ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni sayfayı açmaya hazırız. Versace’nin büyük bir potansiyeli var. Bu yolculuk uzun olacak ve disiplinli bir uygulama ile sabır gerektirecek. Bir markanın evrimi sürekli odaklanma ister. Capri Holdings'e, bu harika markanın mirasını koruyup geliştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Sektördeki belirsizliklere rağmen, uzun vadeli stratejik vizyonumuza odaklanarak geleceğe güvenle bakıyoruz.”