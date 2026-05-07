Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde belediyenin yaptığı teknoloji ekipmanı alımı kamuoyunda tartışma konusu oldu. Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 19 Şubat’ta doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alım kapsamında “iPhone 17 Pro Max cep telefonu, kulaklık, gimbal, yaka mikrofonu, LED ışık ve powerbank” satın alındığı öğrenildi. Söz konusu ihalenin 165 bin 485 TL bedelle Kare Otomasyon Güvenlik Bilgisayar Ürünleri Limited Şirketi’ne verildiği belirtildi.

“VATANDAŞ ARTIK SÖZE DEĞİL, İCRAATA BAKIYOR”

CHP’li meclis üyesi Ersin Atar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın göreve geldiği ilk dönemde yaptığı ekonomik hassasiyet vurgularını anımsattı. Atar, belediye yönetiminin geçmişte “Vatandaş aç”, “İnsanlar iş ve aş istiyor”, “Belediyenin parasını lüksümüze harcamayacağız” yönündeki açıklamalar yaptığını belirterek, bugün gelinen noktada yüksek maliyetli teknoloji alımının kamuoyunda soru işaretleri yarattığını ifade etti. Açıklamada, “Vatandaş artık sadece söylenene değil, yapılan harcamalara da bakıyor. Bugün insanlar pazara çıkarken hesabını üç kez yapmak zorunda kalıyor. Emekliler geçim derdinde, gençler iş arıyor, esnaf ayakta kalma mücadelesi veriyor” denildi.

“MESELE YALNIZCA TELEFON DEĞİL, ÖNCELİK TERCİHİ”

Teknolojik ekipman kullanımının belediyeler açısından doğal olduğuna dikkat çeken Atar, tartışmanın yalnızca bir telefon alımıyla sınırlı olmadığını savundu. Atar, asıl meselenin kamu kaynaklarının hangi önceliklerle harcandığı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde yapılan her harcama kamu vicdanında değerlendiriliyor. Mesele yalnızca bir telefon meselesi değil; söz ile icraat arasındaki tutarlılık meselesidir.”