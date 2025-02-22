Türkiye’deki konut krizi, her geçen gün daha da büyüyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, son açıklamalarında, yoksul ve dar gelirli vatandaşların barınma hakkının ihlal edildiğini belirterek, devletin konut politikalarını eleştirdi. Gökce, özellikle TOKİ ve Emlak Konut'un yüksek gelirli kesimlere yönelik projeler üreterek halkın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DE BARINMA KRİZİ GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Gökce, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de konut kalitesinin her geçen yıl daha da kötüleştiğine dikkat çekti. TÜİK ve EuroStat verilerine göre, nüfusun yüzde 31,3’ü kötü koşullarda yaşamaya mahkûm olmuş durumda. Çatısı sızan, duvarları nem tutan, pencereleri çürüyen konutlar, milyonlarca vatandaşı her geçen gün daha kötü şartlarda yaşamaya zorluyor. Ayrıca, Türkiye’deki yurttaşların yüzde 30,2’si, yetersiz izolasyon nedeniyle ısınma sorunu yaşıyor. Ancak bu durum, dar gelirli vatandaşlar için çok daha zor. Dar gelirli yurttaşların yüzde 48,1’i kötü konutlarda yaşamaya mahkum.

LÜKS PROJELER YERİNE SOSYAL KONUT İHTİYACI VAR

Buna rağmen, TOKİ ve Emlak Konut gibi kamuya ait kurumlar, sosyal konut üretmek yerine daha çok yüksek gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmeyi tercih ediyor. Gökce, son zamanlarda başlatılan konut kampanyasına değinerek, en düşük ödeme miktarının asgari ücretin üç katı olduğunu belirtti. Bu da dar gelirli vatandaşların bu projelere erişim sağlama şansının neredeyse imkânsız olduğunu gözler önüne seriyor.

KAYNAKLAR HALK İÇİN KULLANILMALI!

Gökce, 2021 yılında Şevkat-Der’in verilerine göre Türkiye’de 70 bin evsiz bulunduğunu hatırlatarak, bu sayının bugün 100 binin üzerine çıktığını ifade etti.

Gökce, "Yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımız, sağlıksız ve yaşanmaz evlerde hayatlarını sürdürmeye çalışırken, kamu kaynaklarıyla sermaye sahipleri 3’üncü, 4’üncü konutlarını alıyor. Bu düzen değişmeli. Halkın kaynakları, halk için kullanılmalı!" ifadelerini kullandı. İstanbul’da sosyal konut üretimi konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Gökce, bu başarılı modelin tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini savundu. İstanbul’daki dönüşüm, Türkiye genelinde uygulanırsa, dar gelirli vatandaşların insanca yaşayabileceği konutlara erişiminin mümkün olabileceğini söyledi.

Devletin, konut üretimi politikalarını gözden geçirerek, toplumun en dezavantajlı kesimlerine yönelik projelere yönelmesi gerektiğini belirten Gökce, konut krizinin ancak halkın ihtiyaçları doğrultusunda çözülebileceğini vurguladı.