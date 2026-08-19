Olay, Sydney'in güneyindeki Barden Ridge'de, Woronora Nehri yakınlarında bulunan 7 hektardan büyük arazide yaşandı. Heathcote Ulusal Parkı'na uzanan doğal yaşam koridorunun bir parçası olan bölgede yapılan incelemelerde, yüzlerce ağacın gerekli izinler alınmadan kaldırıldığı ve yaklaşık 6 bin metreküp toprağın kazıldığı belirlendi.

6 YATAK ODALI DEV MALİKANE YAPACAKTI

Abu Abara'nın araziye oldukça büyük ve gösterişli bir malikane yaptırmayı planladığı ortaya çıktı. Projede 6 yatak odası, 8 banyo, birden fazla mutfak, sinema salonu, spor salonu, sauna ve sonsuzluk havuzu bulunuyordu. Ayrıca bovling salonu, kapalı basketbol sahası ve 6 araçlık yer altı otoparkı yapılması planlanmıştı.

Ancak arazi temizliği sırasında izin verilen sınırın çok ötesine geçildi. Daha önce verilen izin yalnızca 5 ağacın kaldırılmasına olanak tanırken yaklaşık 600 ağacın kesildiği tespit edildi. Abu Abara, izinsiz bitki örtüsü temizliği ve toprak kazısıyla ilgili sorumluluğu kabul etti.

KESTİRDİĞİ 600 AĞAÇ İÇİN 39 BİN AĞAÇ DİKECEK

Sutherland Shire Belediyesi ile varılan hukuki anlaşma kapsamında iş insanının 70 bin Avustralya doları ceza ödemesine ve 39 bin dolarlık mahkeme masrafını karşılamasına karar verildi. Ayrıca zarar verilen alanın yeniden yeşillendirilmesi için yaklaşık 39 bin yerli ağaç dikmesi gerekiyor.

Lüks malikane projesi ise hayata geçirilemedi. Yaklaşık 7,4 hektarlık arazi daha sonra 850 bin Avustralya dolarına satıldı. Buna rağmen zarar gören doğal alanın yeniden oluşturulmasına yönelik yükümlülük devam ediyor.