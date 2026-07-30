Mercedes-Benz (MBG), ABD pazarındaki 310 binden fazla aracını kapı kilit mekanizmasında yaşanan bir güvenlik riski sebebiyle geri çağırıyor. Sorunun temelinde, sürücü kapısında yer alan ve zamanla korozyona uğrayabilen bir mikro anahtar bulunuyor.

Kilit mekanizmasındaki bu parçanın korozyona uğraması, kapının açık olduğu bilgisinin aracın elektronik sistemine iletilmesini engelliyor. Otomatik park freni sistemi kapının açık olduğunu algılamadığında freni otomatik olarak devreye sokmayabiliyor. Bu durum, park edilen aracın özellikle eğimli zeminlerde kontrolsüz biçimde hareket etmesi riskini beraberinde getiriyor.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ 7 MODEL

Açıklanan 310 bin 667 araçlık geri çağırma kararı yalnızca ABD pazarındaki araçları kapsıyor. Geri çağrılan araç modelleri şu şekilde sıralandı:

CLA

A-Serisi

C-Serisi

CLE

GLA

GLB

GLC

Söz konusu modellerin tüm üretim yılları ve versiyonları geri çağırma kapsamında yer almıyor. Aracın kapsama girip girmediği şasi numarası (VIN) üzerinden kontrol edilebiliyor.

PARÇA DEĞİŞİMİ YETKİLİ SERVİSLERDE ÜCRETSİZ YAPILACAK

Söz konusu arıza; motorun çalışmasını, direksiyon sistemini veya seyir halindeki fren performansını etkilemiyor.

Ancak araç park edildikten sonra otomatik frenin çalışmaması durumunda kayma ihtimali doğuyor. Bu nedenle araç sahiplerinin, yetkili servise gidene kadar park freninin manuel olarak devreye girdiğini kontrol etmesi ve aracı düz zeminlere park etmesi öneriliyor.

Arıza yalnızca yazılım güncellemesiyle çözülemediği için Mercedes-Benz yetkili servisleri, kapsama giren araçların sürücü kapısı kilit mekanizmasını ücretsiz olarak fiziksel olarak değiştirecek. Sürücüler, araçlarının durumunu Mercedes-Benz'in sorgulama ekranından veya ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) sisteminden kontrol edebiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLAR GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENMİYOR

Açıklanan süreç şu an için sadece ABD’de kayıtlı araçları kapsıyor. Aynı modellerin Türkiye’de satılan versiyonları için yayımlanmış ayrı bir resmî duyuru bulunmuyor.

Geri çağırma süreçleri araçların üretim yeri, kullanılan parça tedarikçisi ve satış yapılan pazara göre değişiklik gösterebiliyor.

Türkiye’deki sürücülerin araç durumunu yetkili servislerden şasi numarası ile sorgulatması gerekiyor. Kampanyanın diğer ülkelere genişletilip genişletilmeyeceği ise ilerleyen süreçte netleşecek.