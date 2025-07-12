Lüks moda devi Louis Vuitton, Türkiye'de 142.995 müşterisinin kişisel verilerinin siber saldırı sonucu çalındığını bildirdi. KVKK, ağır ihmale ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), lüks moda markası Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi’ne düzenlenen siber saldırı sonucu 142.995 müşterinin kişisel verilerinin ele geçirildiğini duyurdu. Yetkisiz bir üçüncü tarafın şirket sistemlerine sızmasıyla yaşanan veri ihlali, markanın Türkiye’deki müşterilerini etkiledi. Louis Vuitton, ihlali tespit ederek KVKK’ya bildirimde bulundu ve gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

KVKK’nın açıklamasına göre, siber saldırgan, Louis Vuitton’un sistemlerine geçici olarak erişim sağlayarak veri ihlalini gerçekleştirdi. Bu erişim sırasında 142.995 müşteriye ait kişisel bilgilerin çalındığı tespit edildi. İhlalin tam kapsamı ve hangi verilerin ele geçirildiği henüz netleşmezken, KVKK konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Louis Vuitton, veri ihlalini fark eder etmez sistemlerini güvence altına almak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Şirket, KVKK’ya yaptığı bildirimde, ihlalin kontrol altına alındığını ve sistem güvenliğini güçlendirmek için ek önlemler alındığını vurguladı. Etkilenen müşterilerin bilgilendirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

KVKK'DAN MÜŞTERİLERE UYARI: KÖTÜYE KULLANILMIŞ OLABİLİR

KVKK, veri ihlalinden etkilenen müşterilere, kişisel bilgilerinin kötüye kullanımına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Şüpheli e-posta, mesaj veya telefon aramalarına karşı temkinli olunması gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için KVKK’nın resmi internet sitesine başvurulabileceği kaydedildi.

KVKK’dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi: