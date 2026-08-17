Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bir cani otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden oldu Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, S.G'yi 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otelin asma katına düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli N.C.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.