Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre; moda modeli ve içerik üreticisi Melike Güldü, İstanbul'daki bir otele karşı hukuk mücadelesi başlattı. Güldü, profesyonel fotoğraf çekimi sırasında otel odasında verdiği pozların, bilgisi ve izni olmadan otelin kurumsal sosyal medya hesabında reklam amacıyla kullanıldığını iddia ederek 310 bin TL tazminat talep etti.
HAVLUYA SARILI FOTOĞRAFLARI OTELİN HESABINDA YAYINLANDI
İddiaya göre Melike Güldü, fotoğrafçı Ayça B. ile profesyonel çekim yapmak üzere anlaştı. İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir otelde gerçekleştirilen çekimde Güldü, 23 Ocak 2025’te otel odasında havluya sarılı pozlar verdi.
Model, daha sonra otelin kurumsal sosyal medya hesabında kendi fotoğraflarının farklı tarihlerde paylaşıldığını fark etti. Görsellerin kendisinden izin alınmadan ve herhangi bir ücret ödenmeden kullanıldığını öne süren Güldü, konuyla ilgili fotoğrafçıyla iletişime geçti. Fotoğrafçının da fotoğrafların ticari amaçla kullanılacağına ilişkin kendisine bilgi verilmediğini söylediği aktarıldı.
310 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ
Fotoğraflarının ticari değeri bulunduğunu ve izinsiz kullanımın kişilik haklarını zedelediğini savunan Melike Güldü, otel hakkında dava açtı. Güldü, 300 bin TL manevi ve 10 bin TL maddi olmak üzere toplam 310 bin TL tazminat talebinde bulundu.
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DAVA DİLEKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şikâyetin ardından fotoğrafların otelin sosyal medya hesabından kaldırıldığı belirtildi. Ancak dilekçede, görsellerin kaldırılmasının izinsiz kullanım nedeniyle doğduğu öne sürülen zararı ortadan kaldırmayacağı savunuldu.
Dilekçede ayrıca fotoğrafların izinsiz kullanılmasının Güldü’nün sektördeki itibarını zedelediği, profesyonel proje ve gelir kaybına yol açtığı iddia edildi. Davacı taraf, otelin izinsiz fotoğraf kullanımının yanı sıra kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükleri de ihlal ettiğini öne sürdü.
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