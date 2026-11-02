Model, daha sonra otelin kurumsal sosyal medya hesabında kendi fotoğraflarının farklı tarihlerde paylaşıldığını fark etti. Görsellerin kendisinden izin alınmadan ve herhangi bir ücret ödenmeden kullanıldığını öne süren Güldü, konuyla ilgili fotoğrafçıyla iletişime geçti. Fotoğrafçının da fotoğrafların ticari amaçla kullanılacağına ilişkin kendisine bilgi verilmediğini söylediği aktarıldı.