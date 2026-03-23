Üretim kalitesi ve pahalılığıyla bilinen Rolls-Royce, nadiren karşılaşılan bir teknik sorun nedeniyle gündeme geldi. Yapılan testler sırasında duyulan olağandışı bir tıkırtı sesi, markayı kapsamlı bir mühendislik incelemesi başlatmaya yöneltti. İnceleme sonucunda, arka emniyet kemeri sistemini sabitleyen bir cıvatanın üretim aşamasında yeterince sıkılmamış olabileceği ortaya çıktı.

Sorunun yalnızca emniyet kemeriyle sınırlı olmadığı olası bir kaza durumunda gevşek cıvata nedeniyle arka koltuk sırtlığının öne doğru katlanabileceği ve bagajdaki eşyaların yolcular için tehlike oluşturabileceği bildirildi.

ARKA KOLTUK KULLANIMINA ARA VERİN

Şirket, araçlar kontrol edilip gerekli onarımlar tamamlanana kadar kullanıcıların arka koltukları kullanmamasını ve bagaj bölümünde yük taşımamasını tavsiye etti.

HERHANGİ BİR KAZA RAPOR EDİLMEDİ

Rolls-Royce, şu ana dek bu arızaya bağlı herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu. Sorundan etkilenen araç sahiplerine Mayıs 2026 itibarıyla resmi bilgilendirme yapılacak ve yetkili servislerde gerçekleştirilecek tüm işlemler ücretsiz olarak sağlanacak.