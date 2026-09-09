On yıllardır otomobillerde kullanılan geleneksel geri vites sistemi, hibrit teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı lüks ve yüksek performanslı modellerde ortadan kalkıyor. Üreticiler, geri hareket için mekanik dişliler yerine elektrik motorlarını kullanmaya başladı.

GERİ VİTESİN YERİNİ ELEKTRİK MOTORU ALDI

Elektrik motorlarının dönüş yönünü değiştirebilmesi, şanzımanda ayrı bir geri vites mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Böylece hem ağırlık azaltılıyor hem de şanzımanda yer kazanılıyor.

Ferrari SF90 Stradale, McLaren Artura, Aston Martin Valhalla ve Lamborghini Revuelto bu sistemin kullanıldığı dikkat çekici modeller arasında yer alıyor. Bu araçlarda geri hareket, elektrik motorları tarafından sağlanıyor.

SÜPER OTOMOBİLLERDE YENİ DÖNEM

Özellikle hibrit süper otomobillerde yaygınlaşan sistem, benzinli motor devrede olmasa bile aracın geri hareket etmesini sağlıyor. Lamborghini Revuelto da bu teknolojiyi kullanan modellerden biri.

1.000 beygirin üzerinde güce sahip Revuelto, 0'dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede çıkabiliyor ve 350 km/s'nin üzerinde azami hıza ulaşabiliyor. 3,8 kWh bataryası sayesinde kısa mesafelerde yalnızca elektrik gücüyle de ilerleyebiliyor.

Geleneksel geri vitesin kaldırılması şimdilik daha çok pahalı hibrit süper otomobillerde görülse de, elektrikli teknolojinin gelişmesiyle bu değişimin otomotiv dünyasında daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.