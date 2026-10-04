Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mario Lemina ile birlikte İstanbul’a yerleşen ve kısa sürede kente uyum sağlayan Fanny Neguesha, futbolcu eşlerinden oluşan arkadaş grubuyla sık sık vakit geçiriyordu. Geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de bulunan İstinyePark AVM'nin girişindeki ünlü bir restorana giden Neguesha, burada beklemediği bir muameleyle karşılaştı.

Günaydın'da yer alan habere göre, garsonların müşterilere karşı sergilediği kaba tavırlara sessiz kalmayarak uyarıda bulunan ünlü manken, buna karşılık sözlü saldırı ve hakarete uğradığını belirtti. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Neguesha, kimsenin dış görünüşü veya kimliği nedeniyle bu tarz bir saygısızlığa maruz kalmaması gerektiğini vurgulayarak tepkisini dile getirdi.

FUTBOLCU EŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE 'U' DÖNÜŞÜ YAPTILAR

Olayın ardından Neguesha’nın ünlü futbolcu Mario Lemina’nın eşi olduğunu fark eden mekan yönetimi hızla geri adım attı. Aracı vasıtasıyla ünlü mankene ulaşarak özür dileyen yetkililer, çifti restoranda misafir etmek istediklerini iletti. Ancak bu teklif, Neguesha’nın öfkesini daha da artırdı.

Mekanın sergilediği bu ikiyüzlü tutumu sert bir dille eleştiren ünlü manken, "İnsanlara konumuna göre farklı muamele yapılması kabul edilemez. Futbolcu eşi olduğumu öğrenince davet etmeye kalkışmaları tam anlamıyla trajikomik" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.