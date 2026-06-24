Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 149 dairelik bir lüks rezidansta, site yönetimi ile kat malikleri arasında aidat ücretleri nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Sitede oturan Hediye Hin, 2025 yılında aylık 13 bin TL olan aidatın 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltilmesi ve ocak ayında 100 bin TL ek ödeme istenmesi üzerine hukuki süreç başlattı. Yıllık toplam ödemenin 340 bin TL'ye ulaştığını belirten Hin, aidat artış oranı ve yönetim süreçlerinin iptali istemiyle dava açtı.

MAHKEME DOSYAYI BİLİRKİŞİYE GÖNDERDİ

Açılan davanın ilk duruşması Antalya 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, sitenin karar defteri ile hazirun cetvelinin mahkemeye sunulmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca dosyanın incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmesini kararlaştırdı. Davacı Hediye Hin, yıllık artış oranının yaklaşık yüzde 118 seviyesinde olduğunu savunurken, site yönetiminin ise bu oranı yüzde 54 olarak açıkladığını ileri sürdü.

"BÜTÇE VE BİLANÇO OLMADAN ARTIŞ YAPILDI"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Hediye Hin, aidat artışlarının ve ek ödemelerin hukuksuz olduğunu iddia etti. Ocak ayındaki genel kurulda karar defterinin hazır bulunmadığını öne süren Hin, bütçe ve bilanço olmadan aidat belirlendiğini savundu. İstenen ödemelerin toplanması sürecinde sitede asansör ve su gibi ortak kullanım alanlarında kısıtlamaya gidildiğini ve haklarından mahrum kaldıklarını iddia eden Hin, bu durumun kayıt altına alındığını aktardı.

Sitede bir grubun ödemediği aidat borçlarının 6 milyon liraya ulaştığını ve bu borçlara yönelik indirim ile uzlaşma kararı alındığını belirten Hin, duruma yasal şerh koyarak mahkemeye taşıdığını ifade etti. Kendi ödediği paraların borcunu ödemeyenlere yansıtılmasını kabul etmediğini dile getiren Hin, borç adı altında toplanan paraların faizde tutulma nedenini de yargı sürecinde soracağını sözlerine ekledi.