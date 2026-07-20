Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde bulunan Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Koyda bulunan "Princess Alize" isimli charter teknenin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Makine dairesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ahşap ve fiber aksamların da tutuşmasıyla tüm tekneyi sardı. Tekneden yükselen yoğun duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Alevlerin hızla yayıldığı teknede büyük bir panik yaşanırken, araçta bulunan 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye edildi. Ekiplerin ve çevredeki diğer teknelerin yardımıyla güvenli bölgeye alınan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen tekneye yoğun bir şekilde su sıkarak müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle ağır hasar alan "Princess Alize" isimli tekne batarak sulara gömüldü.