İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Costa del Sol'da polis, zemini ve duvarları plastik örtülerle kaplanmış bir evde korkunç bir işkence odası ortaya çıkardı. Odada plastik ambalajla sarılmış bir sandalyenin yanı sıra çekiçler, penseler ve çeşitli işkence aletleri bulundu.

Olay, 5 Eylül'de kanlar içinde ve çıplak haldeki bir adamın evden kaçıp polisten yardım istemesiyle ortaya çıktı. Polis tarafından paylaşılan fotoğraflarda, odanın duvar ve zemininin plastik örtülerle kaplandığı, çeşitli aletlerin ve işkencede kullanıldığı değerlendirilen malzemelerin bulunduğu görüldü.

Polis, plastiklerin işkence sırasında oluşan kan ve diğer biyolojik izleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. İddiaya göre kullanılan plastikler düzenli olarak toplanarak yakılıyor ve böylece olası delillerin yok edilmesi amaçlanıyordu.

Olayla bağlantılı olarak Estepona'da 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adam kaçırma, işkence ve çeşitli suçlarla bağlantılı olarak tutuklandı.

Polis baskın yaptı

Polise ilk ihbar, saat 01.05'te kurbanlardan birinin kız arkadaşı tarafından yapıldı. Kadın, erkek arkadaşının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu.

Kadının polise, "Eşim şüpheli işler halletmek için bir eve gitti ve bana 10 dakika içinde kendisiyle iletişime geçmezsem polisi aramam gerektiğini söyledi" dediği aktarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çaldı ancak içeriden yanıt alamadı. Bunun üzerine iki polis memuru çitin üzerinden atlayarak eve girdi. Tam bu sırada kanlar içinde ve çıplak halde bir adam evden dışarı çıkarak "Beni kaçırdılar ve beni öldürecekler!" diye bağırdı.

Kısa süre sonra bu kişinin, ihbarda bulunan kadının Fas uyruklu erkek arkadaşı olduğu belirlendi.

Bu sırada yüzlerini maskeyle gizleyen iki şüpheli, komşu evlerin bahçelerine geçerek kaçmaya çalıştı. Polislerden biri şüphelilerden birinin elinde ateşli silaha benzeyen bir cisim bulunduğunu fark edince havaya uyarı ateşi açıldı.

Takviye ekiplerin gelmesinin ardından eve giren polisler, sandalyeye bağlanmış ve kanlar içinde olan ikinci bir erkekle karşılaştı. İspanyol vatandaşı olduğu belirlenen bu kişinin de çıplak halde bulunduğu bildirildi.

Evden AK-47'ler çıktı

Operasyon sırasında evde iki AK-47 tipi saldırı tüfeği ile çok sayıda tabanca ele geçirildi.

El Español'e konuşan yetkililer, grubun kokain ve esrar kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu ve gasp gibi başka suçlara da karıştığını belirtti.

Ulusal Polis, gözaltına alınan yedi kişiden bazılarının şiddet içeren soygun ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkasının bulunduğunu, bazıları hakkında ise devam eden adli süreçler olduğunu açıkladı.

Polis, iki kurbanın ve yedi şüphelinin de daha önce suç kaydının bulunduğunu bildirdi. Kurbanlardan birinin ve şüphelilerden birkaçının geçmişte hapis yattığı belirtildi.

İşkencenin nedeni henüz netleşmedi

Soruşturmacılar, iki adamın neden kaçırılarak alıkonulduğunu henüz kesin olarak belirleyemedi. Ancak polis, olayın uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir hesaplaşma olabileceğini değerlendiriyor. Soruşturmanın bu kapsamda, başarısız olduğu öne sürülen bir uyuşturucu anlaşması veya çeteye yönelik bir borç ihtimali üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Malaga İl Adli Polis Tugayı, suç örgütünün faaliyetlerinin Costa del Sol'un yanı sıra Campo de Gibraltar ve Levante bölgelerine kadar uzandığını açıkladı.

İspanyol yetkililerin, örgütün firari üyelerinin yakalanması için Interpol'den destek istemeyi değerlendirdiği belirtildi.

Costa del Sol'da benzer olaylar

Estepona'daki olay, yakınlardaki Fuengirola'da benzer bir kaçırma ve işkence vakasının yaşanmasından yalnızca bir ay sonra meydana geldi.

Fuengirola'da 20'li yaşlarının ortalarındaki Hollandalı bir adamın kaçırılması ve işkence görmesiyle ilgili olarak altı kişi tutuklandı. Kurbanın, Hollanda ile Malaga arasında faaliyet gösteren uluslararası bir kokain kaçakçılığı şebekesiyle bağlantılı olduğu ve 3 milyon eurodan fazla değere sahip bir uyuşturucu sevkiyatının çalınmasına yardım etmekle suçlandığı belirtildi.

Olayla ilgili tutuklanan 3 kişi, yasa dışı alıkoyma, organize suç örgütüne üyelik, yaralama ve şiddet içeren soygun suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İspanyol polisi, Mart 2023'te de Marbella'da dört erkeğin kaçırılıp işkence görmesiyle ilgili 15 kişiyi tutuklamıştı. Kurbanlardan biri, uğradığı işkence sırasında diyabetik komaya girmiş ve ölümden dönmüştü.

Söz konusu olayda saldırganların,4 kişiyi 1.500 kilogram esrar çalmakla suçladığı bildirilmişti.