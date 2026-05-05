Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine ağır darbe indirdi. Milas’ta başlayan operasyon, Bodrum’da kurulan devasa bir uyuşturucu düzeneğinin çökertilmesiyle sonuçlandı.

MİLAS’TA BAŞLADI, BODRUM’DA SONA ERDİ

Narkotik ekiplerinin Milas ilçesinde bir adrese düzenlediği ilk baskında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu derinleştiren ekipler, elde edilen bulgular ışığında rotayı Bodrum’a çevirdi.

VİLLAYI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Bodrum’da belirlenen bir villaya operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, yaptıkları detaylı aramada villanın adeta bir uyuşturucu üretim tesisine dönüştürüldüğünü tespit etti.