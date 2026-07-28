İtalyan lüks yat üreticisi Sanlorenzo, iflas koruması altındaki rakibi The Italian Sea Group'u (TISG) bünyesine katmak için dev bir yatırımcı grubuyla harekete geçti. Kurulan bu yeni güç birliği, şirketin biriken borçlarını üstlenmeden üretim ve bakım-onarım tesislerini devralmak için resmi teklifini sundu.

ŞİRKETİN MALİ TABLOSU VE BORÇ YÜKÜ NE DURUMDA?

Finansal krizdeki The Italian Sea Group'un vadesi geçmiş toplam yükümlülükleri; ticari borçlar, vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri dahil 266,8 milyon euro seviyesinde bulunıyor. Şirketin net finansal borcu 178,8 milyon euro, nakit varlıkları ise 7,5 milyon euro olarak kaydedildi. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 72 değer kaybederken toplam piyasa değeri 59,9 milyon euroya geriledi.

YENİ ORTAKLIK HANGİ ŞARTLARLA DEVİR İSTİYOR?

Masadaki ortaklık planı, şirketin operasyonlarını tüm borç ve hukuki yükümlülüklerden arındırılmış şekilde devralmayı öneriyor. Yapılan planlamaya göre yeni yapının yüzde 90'lık hissesi Sanlorenzo dahil iki veya üç büyük yat üreticisi arasında paylaşılacak. Teklif, fabrikadaki işçileri ve yerel üreticileri korumayı amaçlarken, halen yapımı süren süperyat projelerini kapsamıyor.

SEKTÖRDEKİ DİĞER DEVLER SÜRECE DAHİL OLDU MU?

İtalyan yat sanayisindeki kriz sonrası diğer büyük üreticiler de süreci takibe aldı. Azimut-Benetti Group şirketin belirli varlıklarıyla ilgilendiğini doğrularken, Ferretti Group çıkan satın alma iddialarını yalanladı. Satış sürecinin resmiyet kazanması durumunda dev yatırımcı grubu, üretimi aksatmadan yola devam etmeyi planlıyor.