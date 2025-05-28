Rodos açıklarında Yunanistan sahil güvenliği ve Rodos Liman Başkanlığı’nıın yaptığı operasyonda 26 metrelik lüks motor yatla göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Yat ile Fethiye kıyılarından alınan ve aralarında 29 erkek 17 kadın ve 30 çocuğun bulunduğu 76 göçmeni adaya bırakıp dönüş yolunda, Yunanistan sahil güvenliğine yat ile birlikte yakalanan 39,44 ve 45 yaşlarındaki üç Türk’ün tutuklandığı belirtildi.

Yunanistan sahil güvenliği lüks motor yata ve arkasında bulunan lastik bota el koydu. Lüks yatlarla Muğla kıyılarından göçmen kaçakçılığının turizm sezonu ile birlikte artış olduğu belirtildi.

Lüks yatlarla yapılan göçmen kaçakçılığı kameralar tarafından tespit edildi.