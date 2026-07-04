ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında seyreden Princess Cruises şirketine ait "Ruby Princess" adlı yolcu gemisinde norovirüs salgını yaşandı. Alaska ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini kapsayan 20 günlük sefer sırasında çok sayıda yolcu mide ve bağırsak rahatsızlığı belirtileri göstermeye başladı.

125 KİŞİ DE İSHAL VE KUSMA GÖRÜLDÜ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre gemide bulunan 3 bin 32 yolcudan 102'si ile bin 144 mürettebat üyesinden 23'ünde başta kusma ve ishal olmak üzere norovirüs belirtileri görüldü. Böylece toplam vaka sayısı 125'e ulaştı.

12 Haziran'da San Francisco'dan hareket eden gemide salgının 28 Haziran tarihinde bildirildiği, seferin ise 2 Temmuz'da sona erdiği açıklandı.

GEMİ KARANTİNAYA ALINDI

Salgının ardından Ruby Princess, kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlanıncaya kadar San Francisco açıklarında karantinaya alındı.

CDC'ye bağlı Gemi Sanitasyon Programı'nın (VSP), gemide uygulanan salgın yönetimi ve hijyen prosedürlerini uzaktan takip ettiği belirtildi. Şirketin, hastalanan yolcu ve mürettebattan numuneler topladığı, semptom gösteren kişileri izole ettiği ve sağlık otoriteleriyle koordineli şekilde çalıştığı ifade edildi.

Princess Cruises tarafından yapılan açıklamada, sefer sırasında sınırlı sayıda yolcuda hafif mide-bağırsak rahatsızlığı görüldüğü belirtilerek, gelişmiş hijyen protokollerinin hızla devreye alındığı ve vaka sayılarının düşüş eğiliminde olduğu kaydedildi.

Şirket ayrıca geminin yeni seferine başlamadan önce kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon sürecinden geçirileceğini duyurdu.

Öte yandan, birkaç ay önce yine aynı şirkete ait Caribbean Princess adlı yolcu gemisinde de benzer bir norovirüs salgını yaşanmıştı. Karayipler seferi sırasında 115 yolcu ve mürettebatın hastalandığı olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.