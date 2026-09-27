UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Bulgaristan, sahasında Lüksemburg'a 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Bulgaristan, 18. dakikada Asen Chandarov'un golüyle 1-0 öne geçti. Lüksemburg ise 37. dakikada Leandro Barreiro'nun golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda Lüksemburg, 65. dakikada Vincent Thill'in golüyle 2-1 öne geçti ve bu skorla maçı kazandı.
Lüksemburg, aldığı bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta 3 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında İzlanda ile Estonya 1-1 berabere kalırken, Bulgaristan ilk haftayı puansız tamamladı.