Lüksemburg'un kuzeyindeki Holzthum bölgesinde bulunan hazine, 2018'de amatör bir kişinin keşfinin ardından arkeologların dikkatini çekti. Eylül 2019'da bildirilen 38 altın sikkenin ardından başlatılan araştırmalar, Roma dönemine ait toplam 141 sikkenin bulunmasını sağladı.

2020-2024 yılları arasında yürütülen kapsamlı kazılarda ortaya çıkarılan sikkelerin, MS 362 ile 402 yılları arasında basıldığı belirlendi.

SİKKELERİN ÇOĞU TÜRLİYE KÖKENLİ

Araştırmacıları şaşırtan en önemli ayrıntılardan biri, sikkelerin farklı Roma darphanelerinde basılmış olmasıydı. Özellikle 17 altın sikkenin, günümüzde İzmit sınırları içerisinde bulunan antik Nikomedia kentindeki darphaneden çıkması dikkat çekti. Hazinede Antakya'da basılan sikkeler de yer aldı. Bulguların, Roma İmparatorluğu döneminde askerlerin ve altın paraların imparatorluk toprakları boyunca nasıl hareket ettiğine ilişkin önemli ipuçları sunduğu değerlendiriliyor.

HAZİNENİN NEDEN GÖMÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Arkeologlar, altınların hangi amaçla toprağa gömüldüğünü belirleyebilmiş değil. Dönemin kayıtlarında hazinenin saklanmasını açıklayabilecek belirgin bir savaş, siyasi çalkantı veya büyük kriz tespit edilemedi.

Sikkelerin yaklaşık 395 yılında gömülmüş olabileceği düşünülürken, sahibinin neden geri dönmediği de gizemini koruyor. Bazı sikkelerin nadirliği ve iyi korunmuş durumu nedeniyle Lüksemburg Kültür Bakanlığı, hazineyi devlet adına satın almak için yaklaşık 322 bin dolar ödedi.