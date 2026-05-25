Özel hayatı ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Victor Osimhen, bu kez taktığı milyonluk aksesuarlarla gündem oldu. Ünlü futbolcunun yalnızca kolundaki lüks marka saatin yaklaşık 15 milyon TL değerinde olduğu öğrenilirken, üzerindeki tüm takıların toplam bedelinin ise 35 milyon TL’ye ulaştığı ifade edildi.
Sabah Gazetesi’nden Gökhan Gökduman’ın haberine göre Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, adeta serveti üzerinde taşıyor. Adının baş harflerinin yer aldığı özel tasarım kolyesi, gösterişli yüzüğü ve lüks marka saatiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Osimhen’in özellikle dünyaca ünlü markaya ait saati büyük ilgi gördü. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki saat, futbol dünyasının en pahalı aksesuarları arasında gösteriliyor. Futbolcunun kullandığı diğer mücevherlerle birlikte toplam değerin yaklaşık 35 milyon TL olduğu kaydedildi.
Öte yandan 2 Ocak 2026 tarihinde çıkan haberlerde, Victor Osimhen’in doğum günü için tercih ettiği özel kolye de gündeme oturdu. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen kolyenin tam 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi.
Futbol dünyasında bugüne kadar görülen en dikkat çekici mücevherlerden biri olarak gösterilen kolyede, Nijerya bayrağının renkleri, “VO9” baş harfleri ve “GOAT” (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesini temsil eden özel figürlerin yer aldığı belirtildi.
Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Victor Osimhen’in milyonluk aksesuarları, futbolseverler kadar moda ve magazin dünyasında da gündem olmaya devam ediyor.
