Osimhen’in özellikle dünyaca ünlü markaya ait saati büyük ilgi gördü. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki saat, futbol dünyasının en pahalı aksesuarları arasında gösteriliyor. Futbolcunun kullandığı diğer mücevherlerle birlikte toplam değerin yaklaşık 35 milyon TL olduğu kaydedildi.

Öte yandan 2 Ocak 2026 tarihinde çıkan haberlerde, Victor Osimhen’in doğum günü için tercih ettiği özel kolye de gündeme oturdu. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen kolyenin tam 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi.

Futbol dünyasında bugüne kadar görülen en dikkat çekici mücevherlerden biri olarak gösterilen kolyede, Nijerya bayrağının renkleri, “VO9” baş harfleri ve “GOAT” (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesini temsil eden özel figürlerin yer aldığı belirtildi.